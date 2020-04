ENQUESTA Cal relaxar el confinament o mantenir-lo?

Cal relaxar el confinament coincidint amb el moment en què s'està superant el pic de la pandèmia? El govern espanyol està traçant una estratègia diferent de la d'Itàlia , que en el mateix punt que es troba ara l'Estat va instar a "no cometre errors" i no caure en el "fàcil optimisme" i va rebutjar que es relaxessin les mesures restrictives. Amb Itàlia hi coincideix el Govern de la Generalitat, que ja ha demanat a Pedro Sánchez que mantingui el confinament total després de Setmana Santa . I tu què en penses? Cal relaxar-lo o mantenir-lo? Vota a continuació.

