Crida a penjar llençols i pancartes en defensa de la sanitat pública en el Dia Mundial de la Salut

Dema 7 d'abril a les 9 ens posarem en marxa en el dia d'acció internacional contra la mercantilització de la salut #Health4All

Impulsada per @EUHealthNetwork@phmeurope

Defensem #sanitatpublica#SalutPerTotes

Segueix les entrevistes al canalhttps://t.co/j9lw0cGP8A — Marea Blanca CAT (@MareaBlancaCAT) April 6, 2020

La Marea Blanca , la plataforma en defensa de la sanitat pública de Catalunya, ha proposat una acció per dur a terme durant el dia d'avui, que és el Dia Mundial de la Salut, i que consisteix a penjar un llençol blanc o una pancarta a la finestra o balcó amb un missatge ben visible de suport a la sanitat pública. D'aquesta acció se n'han fet ressò, a través de les seves xarxes socials, diverses plataformes locals com ara Rubí Sanitat Coordinada sota el lema "Escampa la solidaritat, no el virus", aquesta acció se suma a l'habitual aplaudiment al personal sanitari i de serveis que es fa cada vespre a les 20 h, ja que la plataforma proposa no despenjar els llençols o pancartes fins que s'aixequi el confinament.Al llarg del dia d'avui, i a partir de les 9 h, la Marea Blanca emet al seu canal de Youtube un seguit d'entrevistes amb motiu del Dia Mundial de la Salut, que han rebatejat com el Dia contra la mercantilització de la Salut.

