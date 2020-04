​Troben el cadàver d'un home a la llera del riu Mijares, a la Plana Alta

El cadàver d’un home ha estat trobat aquest dilluns a la llera del riu Mijares, al terme municipal d’Almassora, a la Plana Alta. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar el cos i esbrinar les circumstàncies de la mort.El cadàver sembla que podria ser d’una persona de qui es va denunciar la seva desaparició. Havia anat a treballar amb una moto i ja no va arribar al seu lloc de feina.La hipòtesi encara sembla més veraç quan s’ha conegut que el cos trobat portava casc i armilla. Segons fonts municipals, després de les últimes pluges estava prohibit transitar per la llera del riu.Els Bombers, amb dues dotacions, han portat a terme el rescat del cos, amb un vehicle d’altura i baixant amb cordes.

