Els mediadors d'assegurances exploten contra la banca: «Ja n'hi ha prou de jugar brut»

Un munt de trucades i totes en la mateixa direcció. El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona s'ha convertit, arran de la crisi provocada pel coronavirus, en un acompanyant indispensable per molts dels seus associats, especialment després de l'aprovació, per part del govern espanyol, dels primers 20.000 milions d'euros d'avals públics destinats a pimes i autònoms. El motiu de les queixes té un responsable molt clar: la banca. De fet, des del mateix Col·legi de Mediadors, el seu president, el manresà Francesc Santasusana, ha redactat un escrit en el qual carrega contra el "comportament inacceptable" dels bancs, a qui acusa "d'aprofitar-se de la situació per fer negoci".Santasusana, que a part d'exercir la presidència de l'ens barceloní també dirigeix la corredoria d'assegurances Grup Santasusana (amb presència a Manresa i Barcelona), explica aque "hi ha molts clients que m'han demanat de donar de baixa l'assegurança que tenien amb nosaltres perquè quan han anat al banc a demanar el préstec de l'ICO, aquest els ha obligat a contractar assegurances pròpies de l'entitat".Lamentant que aquesta actitud "tan poc ètica" per part de la banca no és nova, el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona s'ha sumat al clam unitari de moltes companyies del sector d'exigir que "parin de jugar brut" i "segueixin les regles marcades", sense coaccionar la llibertat de la ciutadania: "Una cosa és aconsellar i l'altra obligar", diu Santasusana, tot reflexionant que "l'assegurança no és -ni hauria de ser- una manera d'afegir uns beneficis extra a una operació financera, sinó que l'hem de concebre com un pilar del nostre benestar i com una garantia per a fer front a imprevistos inesperats".I qui són, els bancs acusats de males praxis? "Els cinc o sis principals", assenyala el director de Grup Santasusana, que malgrat tenir l'esperança que la crisi que estem vivint (a tots nivells) podria esdevenir una oportunitat "per marcar noves pautes d'actuació", no creu que, a nivell de poder econòmic, la cosa canviï: "Hem de pensar que bona part dels ingressos de la banca venen de la contractació d'assegurances pròpies; per tant, seguiran en aquesta línia", augura. "L'únic que els demanem", diu, "és que els de dalt respectin la legislació vigent i ens demostrin que pensen en alguna cosa més que en el negoci".Exposant que des del Col·legi "mantenim contactes permanents amb les asseguradores per a traslladar-los les inquietuds que els mediadors perceben en els seus clients", Santasusana deixa clar que "la immensa majoria de les companyies estan responent a aquesta situació aprovant mesures que faciliten la flexibilització de pagament de rebuts; el fraccionament; la cancel·lació d'exclusions, i fins a l'ampliació de cobertures sense cost". Tot plegat, recalca, "de la manera més propera possible", intentant "ajudar tan com podem tenint en compte les delicades circumstàncies en què ens trobem".

