Tres morts en un accident múltiple a Sant Boi de Llobregat

Tres persones han mort en un accident al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, a la carretera C-245. En el xoc hi ha hagut quatre vehicles implicats, entre els quals un camió que s'ha incendiat.Deu dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció de l'incendi. En concret, el camió ha xocat amb un altre vehicle de gran tonatge i amb un turisme. TV3, que cita els Bombers, ha explicat que els camions no duien matèries perilloses com a càrrega.

