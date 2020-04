Boris Johnson rep oxigen a l'UCI

El primer ministres està estable i ha estat traslladat a l'UCI per precaució, en cas que necessiti ventilació. Un equip de metges ha monitoritzat el seu estat, des de l'aïllament a Downing Street fins a l'ingrés a l'hospital ahir diumenge Diumenge passat Johnson seguia amb "símptomes persistents" del virus, com febre, per la qual cosa va ser hospitalitzat com a mesura "preventiva". El primer ministre demanava llavors a la ciutadania que continués seguint les recomanacions del govern de quedar-se a casa i mantenir un distanciament social.Mentre duri el seu ingrés, el secretari de Relacions Exteriors, Dominic Raab, el substitueix.