El 90% dels atesos al CAP de Camprodon són de segona residència

Nou de cada deu persones ateses al CAP de Camprodon són de segones residències. Així ho ha explicat l'alcalde, Xavier Guitart, tal com recull la Cadena SER Girona , que ha criticat totes aquestes "imprudències", ja que els serveis del municipi "estan pensants per atendre les 3.500 persones censades a tota la Vall de Camprodon".Guitart també assenyala que aquesta situació fa que hi hagi moments de recels entre veïns de tot l’any i segones residències. L'Ajuntament de Camprodon també explica que el 85% de les vendes del supermercat del poble s'estan fent a persones de segones residències, la majoria dels casos -també de les atencions als CAP- de persones que han burlat les mesures de confinament.

