Així ha estat el retorn de Toni Clapés a la ràdio

Toni Clapés s'ha reincorporat avui al seu programa, Versió RAC1, que va abandonar temporalment a l'octubre per tractar-se d'un limfoma, segons va explicar ell mateix al propi Versió RAC1. El periodista ha tornat al programa aquest dilluns, en el seu horari habitual de les quatre a les set de la tarda."Un cop et diuen que tens un limfoma, entre en una galàxia de proves". "Anava fent alguns parèntesis al programa, però una de les biòpsies es va complicar, i em van dir que ja no calia tornar al programa perquè començaríem la quimioteràpia immediatament", ha rememorat, justificant que no tingués "ni temps" d'acomiadar-se dels oients.Clapés, que no va informar en el moment d'acomiadar-se de la naturalesa de la seva malaltia, ha raonat que ho va fer perquè és "molt gelós de la seva malaltia". "Ho explico ara per si puc ajudar algú amb la mateixa malaltia". "Guanyes una batalla però no la guerra; la meva guerra ara va per llarg", ha advertit.

