Queralt Cuadra, infermera: «Tinc més por de contagiar jo els altres, que no que em contagiïn a mi»

"Alguns companys estan confinats i hem hagut d’assumir tota la feina amb molt menys personal"

"Hi ha massa professionals contagiats, hem anat molt justos de material, llars d’avis on s'està perdent el control, mesures que s'han aplicat tard i poques proves de detecció"

Infermera a l'Equip d'Atenció Primària de l'Alt Berguedà. Queralt Cuadra, de 28 anys, explica la seva experiència personal al món sanitari en un moment de greu crisi per la pandèmia de la Covid-19.ha entrevistat durant les últimes hores a diversos professionals del sector de la salut al Berguedà que ens expliquen les seves vivències a primera línia. Aquesta és la primera de diverses entrevistes.- Mai no ho havia imaginat. Fins i tot, els primers dies que vam començar a sentir a parlar de l'epidèmia no ens podíem imaginar que arribaria aquí amb tanta força.- Jo sóc una persona que m'agrada fer moltes coses. Ara em trobo que estic tot el dia treballant o tancada a casa. Intento mantenir les relacions socials per distreure’m de la feina. Quan sóc a casa llegeixo, toco el piano o faig esport per intentar desconnectar i no estar pensant les 24 hores del dia de la situació que estem passant. De totes maneres, costa molt.- Ha canviat moltíssim. Des del primer dia ens hem hagut d’anar reorganitzant segons les condicions en què ens trobàvem. Alguns companys estan confinats i hem hagut d’assumir tota la feina amb molt menys personal. Realitzem totes les consultes a domicili o via telefònica; així evitem que hi hagi gent als centres. Atenem tota la zona de l'Alt Berguedà que és una població molt dispersa i aquest fet ens complica les coses. Necessitem molt més temps per desplaçar-nos i amb la mateixa estona que nosaltres atenem una persona, en un lloc més gran i més concentrat, en podríem atendre moltes més.- Hi ha moltes parts difícils, es fa complicat triar-ne una. La principal és poder assumir les atencions mínimes que hem d'oferir amb el poc personal que som. Portem dies treballant amb molt d’estrès i molts nervis i aquestes situacions esgoten molt i pel que sembla encara ens en queden bastants. A més, quan tota aquesta situació s'acabi, haurem d’assumir totes aquelles coses que hem anat posposant, perquè ara no són urgents, però que també s'han de fer i llavors ens tornarem a trobar saturats.No podem oblidar que les malalties que hi havia abans que arribés la Covid-19 hi segueixen sent, i no ho podem deixar de banda tampoc.- Des de l’inici, que se’n va començar a sentir a parlar, vam anar rebent protocols i informació de com abordar la situació. El problema és que aquesta informació i protocols canvien molt sovint i hem d'estar reorganitzant-nos i adaptant-nos constantment.- Fa unes setmanes, el material era molt just. Vam estar reutilitzant mascaretes força dies perquè no en teníem prou. Ara la situació ha millorat, han arribat comandes de material nou i en tenim prou per a tots.- Al principi tenia més por, no teníem material suficient i no ens podíem protegir com calia. Ara, en tenir més material, la situació ha canviat i em sento més segura. Tinc més por de contagiar jo els altres, que no pas que em contagiïn a mi. Visito a moltes persones d’edat avançada i amb molts factors de risc als seus domicilis. Prenem totes les mesures de seguretat i intentem mantenir-hi el mínim contacte, però la por i la incertesa hi són. Estem anul·lant visites per minimitzar el risc, però la gent llavors també se sent desatesa perquè no hi vas. És una situació molt difícil de gestionar.- Emocionalment és molt dur treballar aquests dies i el suport de la gent t'ajuda a seguir treballant. Però també agrairíem que, un cop tot això s’hagi acabat, la població reclami una millora en la sanitat, ja que portem molt temps en unes situacions molt precàries. És una situació greu.- Quan el brot va arribar a Catalunya ja feia temps que s’estava expandint i havíem pogut veure com actuava en d’altres llocs. Això ens orientava per saber com aniria la cosa.- Convisc amb la meva parella. Hem extremat les mesures d’higiene i sempre que arribo a casa el primer que faig és dutxar-me i rentar tota la roba i utensilis que porto del lloc de treball. Amb la resta de la família ens truquem i fem videotrucades per no perdre el contacte. M’estan donant molt suport.- Hi ha moltes coses que es podrien gestionar diferent i probablement haurien anat millor. Hi ha massa professionals contagiats, hem anat molt justos de material, llars d’avis on s'està perdent el control, mesures de confinament que s’han aplicat tard i poques proves de detecció realitzades.Un cop tot això s'acabi crec que cal una reflexió profunda. El passat ja no té esmena però cal aprendre dels errors. Sobretot els que tenen la paella pel mànec hauran de valorar i analitzar profundament el que hem viscut i tots plegats haurem de vetllar per aplicar mesures millors i més eficients de cara a noves epidèmies futures.

