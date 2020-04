La Intersindical-CSC reclama 900 milions d'euros més per al pressupost de Salut del 2020

Pel que fa al conjunt de la despesa social, la Intersindical-CSC opina que hauria d'augmentar en 1.152,9 milions d'euros per equiparar-se a la mitjana dels altres territoris, ja que “la despesa educativa és també inferior “(879,9 euros per català, quan la mitjana és de 908,1 euros, segons els càlculs de la plataforma). En protecció social, afegeix, la Generalitat “sí que se situa en la mitjana estatal”.Si en lloc de posar-se en relació amb la despesa per càpita, es compara la despesa social en relació a la riquesa nacional, el Govern català, afirma la Intersindical, hi destina l'equivalent al 8,2% del PIB del país, mentre que la mitjana estatal és del 10,2%, tot i que determinats territoris “beneficiats pel sistema de finançament poden gastar-ne molt més, com Extremadura (16,6%), Castella-la Manxa (13,5%) o Astúries (13,4%)”. Per situar-se en el 10,2% del PIB, la despesa social de la Generalitat “hauria de créixer en 4.573,6 milions més”.A banda, la plataforma sindical considera que Catalunya és també dels territoris “que menys ha superat l'etapa de retallades”, ja que el pressupost social és el 2020 “tan sols un 2,2% superior” al del 2010, mentre que la mitjana de territoris “l'han incrementat més de quatre cops més” en el mateix període, un 9,3%. La partida de salut de la Generalitat “és encara un 0,7% inferior del que ho era fa deu anys”.Finalment, la Intersindical-CSC considera que “són evidents les responsabilitats de l'Estat en l'injust finançament” de la Generalitat, tant pel que fa un “dèficit fiscal crònic que els darrers anys ha tornat a superar els 16.800 milions anuals”, com pels “nombrosos incompliments i deutes impagats” i “la imposició de lleis que santifiquen l'estabilitat econòmica per damunt del benestar de la ciutadania”. La formació també ha criticat la “retallada recent” de l'Estat en polítiques actives d'ocupació.En tot cas, el sindicat considera que la reforma fiscal és “massa limitada” pel que fa a l'IRPF i, a més, lamenta que “s'hagi desistit” d'incrementar la pressió en l'impost de patrimoni o d'augmentar la partida per lluitar contra el frau fiscal a través de l'Agència Tributària de Catalunya, “que veu reduït el pressupost”.