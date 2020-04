Els professionals de la salut tenen resposta

Les entrevistes i reportatges de NacióDigital

Què diuen els professionals de la salut? I els que l'han gestionada en els darrers anys? I l'actual consellera? Estàvem prou preparats per afrontar la crisi del coronavirus? Quin impacte tindrà sobre el nostre sistema? Són algunes de les preguntes que ens hem fet i hem volgut respondre aen els darrers dies.Us deixem amb les entrevistes a sis metges especialistes en diferents disciplines, tres consellers de Salut i una sèrie de reportatges per entendre com s'està gestionant la crisi sanitària més important del darrer segle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor