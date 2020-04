El govern espanyol contempla utilitzar els mòbils per controlar la propagació del virus

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, no descarta la utilització de dades de geolocalització dels telèfons mòbils de la població per controlar la propagació del coronavirus. Durant una roda de premsa aquesta tarda a la Moncloa, Campo ha dit que és una de les mesures que estan “estudiant” però ha insistit que tot s’ha de fer sempre “de manera respectuosa amb l’ordenament jurídic”.Campo ha admès que els consta que hi ha altres països que on s’està aplicant. "L’Agència de Protecció de dades ens diu que no hi ha vulneració quan es tracta d’una situació com aquesta i ens sembla raonable que quan algú es positiu i es reticent establim algun mecanisme", ha assegurat.Campo també s’ha referit a la possibilitat d’obligar a aquells positius que no vulguin aïllar-se. “L’estat d’alarma no rebaixa l’estat de dret i, en supòsits com aquest, demanarien els informes pertinents per actuar”, ha dit en relació a l’habilitació d’equipaments públics i hotels per aïllar asimptomàtics. En qualsevol cas, ha dit, no es pot “homogeneïtzar tot” i el govern contempla entre els supòsits a persones que vulguin accedir a aquests espais “voluntàriament”.Campo s'ha compromès a revisar tots els instruments legals per poder penalitzar a qui difongui informació falsa i "contamini l'opinió pública". El ministre ha defensat el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i ha assenyalat que és encara més important en una situació d'estat d'alarma, quan creu que les fake news poden fer "molt mal". Així, Campo ha explicat que es farà la revisió per establir "un mecanisme" amb "calma i serenitat" perquè "qui contamina l'opinió pública de manera grollera i sense justificació no se surti amb la seva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor