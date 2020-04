Mor Radomir Antic, exentrenador del Barça i l'Atlètic de Madrid

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

Avui ens ha deixat Radomir Antic, qui fou entrenador del FC Barcelona a l’any 2003. El barcelonisme està de dol per la pèrdua d’un home molt estimat en el món del futbol. Descansi en pau 🙏 pic.twitter.com/9GI067dUrA — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) April 6, 2020

L'exentrenador del FC Barcelona i de l'Atlètic de Madrid Radomir Antic ha mort als 71 anys, segons ha informat a Twitter el club matalasser, que no ha detallat la causa de la defunció. El tècnic serbi va dirigir el Barça només mitja temporada, l'any 2003, substituint Louis Van Gaal. Però va ser a l'Atletic de Madrid on va aconseguir els seus principals èxits com a entrenador, incloent-hi el doblet de Lliga i Copa de la temporada del seu debut, la 1995-1996."Amb la pèrdua de Radomir se'n va un trosset del cor del club", ha assenyalat el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Àngel Gil. Antic, de fet, va ser fitxat pel pare del directiu matalasser, Jesús Gil i Gil, i es va convertir en el més exitós de la llarga llista d'entrenadors que van desfilar per l'estadi del Manzanares en la seva etapa.En la temporada del doblet, l'Atlètic de Madrid tenia com a grans estrelles jugadors com Kiko, el porter Molina, Solozábal, el búlgar Penev, l'actual tècnic del club, Simeone, o el també serbi Pantić, fitxat a preu de cost i que va donar un extraordinari rendiment.Al FC Barcelona, Antic també va demostrar les seves dots com a tècnic: va prendre les regnes de l'equip a la jornada 20, a tres punts del descens, i el va classificar per a la Uefa.

