La policia espanyola multa una metgessa de Manresa per desobeir el confinament quan sortia de treballar

"Surtin d'aquí que ens encomanaran el coronavirus". D'aquesta manera agents de la comissaria de la Policia Nacional de Manresa han fet fora de la instal·lació la doctora Grether Pérez Díaz i el seu marit, quan aquest dilluns portaven la documentació que demostrava que treballa de forma voluntària al CUAP Bages -just davant de la comissaria- en l'atenció de malalts amb la Covid-19.Tot plegat va començar una mica abans; concretament dijous passat. Aquell dia, Pérez acabava el torn a les vuit del vespre. A fora el CUAP l'esperava, dintre del cotxe, el seu marit. Quan encara no havia sortit del centre mèdic, un Policia Nacional es va acostar al vehicle de l'espòs i el va multar per no complir l'ordre de confinament tot i explicar-li que la seva dona era una metgessa de Barcelona que treballava al la capital del Bages i que no tenia carnet de conduir, relata el matrimoni aCom en el cas de fa quinze dies amb la Guàrdia Civil i el president local del PDECat , l'agent no va lliurar-li cap multa adduint al fet que durant l'estat d'alarma no hi estan obligats. El que sí que li va dir és, però, que el cost de la sanció pujaria als 1.500 euros. Quan la doctora va sortir i el seu marit li va explicar l'incident, va dirigir-se a la comissaria, però ningú no la va atendre.Aquest dilluns, abans d'entrar a treballar (a les onze del matí), la doctora Pérez Díaz i el seu marit s'han presentat a la comissaria per mostrar la documentació que demostra que ella treballa al CUAP Bages com a metgessa voluntària a la unitat d'urgències respiratòries. "Ens hem trobat el mateix agent que ens va multar i tot plegat ha estat molt desagradable des del principi", explica. "L'agent ens ha fet fora de males maneres mentre ens deia que els encomanaríem el coronavirus i que tant li feia que fos metgessa". Mentrestant, assenyala, "hi havia tres agents que s'ho miraven sense intervenir".La metgessa, que treballa cada dia d'onze del matí a vuit del vespre a Manresa des que va començar la pandèmia, reconeix que sent "una impotència profunda" davant d'aquest fet: "Venint cada dia des de Barcelona ens hem trobat molts controls de carretera dels Mossos d'Esquadra i mai no hem tingut cap problema", diu.La doctora Grether Pérez Díaz és especialista en ginecologia i obstetrícia i té a Barcelona una consulta de reproducció assistida que va tancar quan es van anunciar les mesures de confinament. Com que la seva única experiència en la sanitat pública havia estat a Manresa fa uns anys, es va oferir voluntàriament al CUAP Bages per ajudar en tasques de suport davant la crisi del coronavirus.

