Igualada crida a la «no relaxació» després que s'hagi aixecat el perímetre de la conca d'Òdena

Al text s'hi remarca que és necessari mantenir el confinament demiciliari decretat a tot l'Estat arran de l'estat d'alarma pel coronavirus, i que per tant, els desplaçaments tansols estaran justificats en cas d'emergència o pels treballadors de la cadena de valor de serveis essencials. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns uns minuts abans de les vuit del matí l'ordre d'aixecament del confinament perimetral de la conca d'Òdena a petició del Govern . Els Mossos d'Esquadra han començat a desmuntar just després els controls d'accés a la zona, que ha estat aïllada des del dijous 12 de març a les nou del vespre.S'acaba, així, amb una situació excepcional en el conjunt de Catalunya per a 70.0000 persones i que buscava contenir el brot de coronavirus a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. La consellera de Salut, Alba Vergés, va precisar en una roda de premsa que des de la funerària s'havien comunicat 147 morts per Covid-19 des de l'inici del brot a la zona.Un cop aprovat la finalització del confinament de la zona, la reactivació del transport públic es farà en dues fases: aquest dimarts es restituirà el servei de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i les línies interurbanes d'autobusos que arirben a la zona. D'altra banda, després de Setmana Santa s'activarà el funcionament del transport públic que opera dins del territori.