Els contagis de coronavirus a Itàlia mantenen la tendència a la baixa

El nombre de casos de coronavirus a Itàlia segueix baixant, tot i que ha superat el llindar dels 130.000 contagis mentre que el dels morts se situa ja per sobre dels 16.000, segons les dades anunciades pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.En les últimes 24 hores, s'han comptabilitzat 1.941 nous positius, una xifra que suposa uns 1.000 casos menys que el dia anterior, fins a situar el total en 132.547 casos des que va començar la pandèmia. Pel que fa als morts, n'hi ha hagut 636 (un centenar més que aquest diumenge), i s'eleva el total a 16.523.Borrelli ha posat en valor que "per tercer dia consecutiu" la xifra de persones ingressades a la UCI ha disminuït, amb 79 pacients menys fins als 3.898, mentre que hi ha 28.976 pacients més hospitalitzats. Per contra, el 65% de les persones diagnosticades són a casa seva, és a dir, 60.313.A més, en l'últim dia 1.022 persones han superat la malaltia, una xifra una mica superior a el dia anterior, de manera que són ja 22.837 pacients als quals s'han curat.Entre els morts figuren almenys 87 metges, segons l'últim balanç donat a conèixer aquest dilluns a la Federació Nacional d'Ordres de Metges (FNOMCEO). A Itàlia s'estima que uns 10.000 treballadors sanitaris s'han contagiat durant la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor