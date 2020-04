CGT i USOC denuncien Grifols davant Treball per «riscos» en la salut i mesures insuficients

CGT i Usoc han denunciat Grifols davant Inspecció de Treball per "posar en risc la salut de les persones treballadores", ja que consideren insuficients les mesures preventives que han aplicat des de la multinacional catalana d'hemoderivats.

En un comunicat, CGT ha indicat que a les àrees on és obligatori per GMPs treballar amb mascareta es faciliten un total de dos mascaretes quirúrgiques per jornada i persona treballadora.

Per la seva banda, a les zones on no és obligatori l'ús de mascaretes hi ha persones que estan utilitzant una única mascareta quirúrgica durant dos dies, i existeixen zones on no és possible complir amb els dos metres de distància de seguretat a causa de la quantitat de persones que s'acumulen, segons CGT.

El sindicat ha assegurat que hi ha EPIs (equips de protecció individual) col·lectius que "no mantenen cap mena d'higiene", citant com a exemple que una granota utilitzada en càmeres de -10 °C pot ser usat per entre 15 i 20 persones.

Ha recordat que Grifols va signar amb alguns sindicats un pacte que tenia l'objectiu de reduir el nombre de persones que seguirien treballant a planta, si bé continua treballant "un 70% o més" de la plantilla de producció.



Diversos contagis de coronavirus

Segons la CGT, el passat 21 de març se'ls va notificar el primer contagiat per coronavirus: "Encara que Grifols ens ha notificat tres casos de persones contagiades, ha intentat des del primer moment no facilitar-nos informació sobre quantes persones han donat positiu per Covid-19 o quantes persones estan confinades per simptomatologia", ha dit el sindicat, que ha apuntat que ja s'ha registrat una víctima mortal.

Per això, ha tornat a reclamar que s'activin els protocols de confinament per a tots els treballadors que havien estat en contacte amb les persones contagiades.

En la mateixa línia s'ha expressat Usoc en un comunicat, que assegura que la companyia està incomplint les mesures de seguretat i realitzant "accions gens fiables" per garantir la salut dels treballadors i afirma que també els ha negat informació sobre contagiats.

Ha lamentat "desídia i negligència total" per part de Grifols, i ha afegit que les quarantenes preventives no han estat correctes en molts casos, segons el sindicat.



La resposta de l'empresa

Fonts de Grifols han explicat a Europa Press que l'equip humà de la multinacional d'hemoderivats és una prioritat per a la companyia i la seva seguretat és inqüestionable, per la qual cosa des de l'inici de la pandèmia va activar totes les mesures necessàries tant als centres de producció com a les àrees corporatives.

"Aquestes mesures han anat, en la majoria dels casos, més enllà de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i d'altres autoritats sanitàries", han defensat des de Grifols.

Entre les mesures engegades figuren la reducció del 60% de treballadors que acudeixen cada dia al seu lloc de treball, i s'han extremant les mesures de prevenció de riscos laborals i higièniques.

"A Grifols, vam continuar sumant esforços cada dia perquè les persones que depenen dels nostres medicaments plasmàtics puguin rebre els seus tractaments i estem profundament agraïts pel compromís diari dels nostres treballadors i treballadores que ho fan possible", han asseverat des de la multinacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor