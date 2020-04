VÍDEO Desenes de veïns d'un poble de Jaén celebren una festa al carrer en ple confinament

En Beas de Segura, al parecer lo del confinamiento no va con ellos.pic.twitter.com/y5alTXkcgg — Monica Limon 👏😷👩‍🚒🏣🚑🚕🚚 (@MonicaLimoni) April 5, 2020

Les imatges de desenes de veïns d'un poble de Jaén saltant-se el confinament per celebrar una festa al carrer s'han fet virals. La celebració comparsa no seria un fet noticiable si no fos perquè des del 15 de març, Espanya es troba en estat d'alarma i un confinament total d'obligat compliment per a tota la població.En un vídeo compartit per @monicalimoni altres usuaris a xarxes socials s'hi veu com els veïns de Beas de Segura (Jaén) celebren i festegen animats per la presència d'una furgoneta amb música a tot volum i amb tres grans peluixos. Per a més inri, als altaveus hi sona una cançó que, al ritme de "Queda't a casa" fa ballar i aplaudir als veïns aplegats al carrer i sense respectar la distància de seguretat.A Twitter, on el vídeo ha tingut més repercussió, els usuaris han criticat la irresponsabilitat dels veïns. Alguns es preguntaven on es trobaven les forces de seguretat de l'estat per parar la festa, altres ho titllaven de "vergonya aliena" i altres anaven més enllà assegurant que després de veure les imatges "mereixem extingir-nos".L'ajuntament del municipi on van tenir lloc als fets, ha sortit al pas per definir l'escena de "bochornosa" i declarar que "no reflecteixen el gran comportament per part de tota la població". A més, han explicat que la Policia Local va dissoldre la concentració i ha anunciat que les imatges s'han entregat a la justícia per al corresponent estudi i sanció.

