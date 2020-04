Colau xifra en 700 els avis que tenen símptomes de coronavirus a les residències de Barcelona

Continua el ball de xifres entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona a l'hora de definir l'abast de la crisi provocada pel coronavirus a les residències d'avis. L'alcaldessa, Ada Colau, ha assegurat que a la ciutat hi ha entre 700 i 750 persones que viuen en geriàtrics que tenen símptomes de coronavirus.Colau ha anunciat la dada després que la setmana passada ja va augmentar el percentatge de centres afectats -fins al 70%- després que el Govern assegurés que representaven un 30%.L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que l'Ajuntament i la Generalitat disposen de les mateixes dades facilitades per les residències però ha defensat que el criteri que ha de prevaldre són les persones amb símptomes. En canvi, el Govern comptabilitza només aquells casos confirmats per tests. L'escassetat de proves, però, continua i per tant no es poden fer a tothom.Colau ha insistit de nou a incrementar els trasllats d'avis des de les residències a centres sanitaris per millorar l'atenció prestada i també evitar la propagació del coronavirus. "Cal fer de manera necessària i urgent un salt d'escala", ha demanat. L'alcaldessa ha insistit que la ciutat ha posat a disposició equipaments per acollir gent gran i ha instat el Govern a actuar.La Guàrdia Urbana ha emès 17.000 denúncies des que es va decretar l'estat d'alarma a persones que s'han saltat el confinament, segons ha informat l'intendent major del cos Pedro Velázquez, en una roda de premsa aquest dilluns.Velázquez ha explicat que la casuística de les denúncies és molt variades però ha afirmat que moltes vegades es tracta de gent jove que ha estat enxampada passejant, fent esport o desplaçant-se a casa d'amics. L'intendent major també ha assegurat que, en alguns casos, s'han denunciat persones reincidents.Pel que fa a les altres tasques responsabilitat de la Guàrdia Urbana, La mobilitat a la ciutat ha caigut entre un 80% i un 90% i l'accidentalitat ho ha fet un 89%. Per exemple, aquest diumenge no es va registrar cap accident amb ferits a la capital. Un fet del tot inusual.També ha caigut un 89% l'activitat delictiva, mentre que han incrementat un 50% els serveis assistencials als domicilis. També han pujat els requeriments fets a la Guàrdia Urbana en relació a la convivència. Uns requeriments que han incrementat un 68%. Velázquez, però, ha assegurat que el gruix d'avisos es van registrar sobretot els primers deu dies de confinament.L'intendent major ha volgut insistir que tot i les 17.000 denúncies, el compliment de la normativa de confinament per part de la població està sent "majoritari".

