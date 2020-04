La Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha interposat 17.000 denúncies per no respectar el confinament

La Guàrdia Urbana ha emès 17.000 denúncies des que es va decretar l'estat d'alarma a persones que s'han saltat el confinament, segons ha informat l'intendent major del cos Pedro Velázquez, en una roda de premsa aquest dilluns.Velázquez ha explicat que la casuística de les denúncies és molt variades però ha afirmat que moltes vegades es tracta de gent jove que ha estat enxampada passejant, fent esport o desplaçant-se a casa d'amics. L'intendent major també ha assegurat que, en alguns casos, s'han denunciat persones reincidents.Pel que fa a les altres tasques responsabilitat de la Guàrdia Urbana, La mobilitat a la ciutat ha caigut entre un 80% i un 90% i l'accidentalitat ho ha fet un 89%. Per exemple, aquest diumenge no es va registrar cap accident amb ferits a la capital. Un fet del tot inusual.També ha caigut un 89% l'activitat delictiva, mentre que han incrementat un 50% els serveis assistencials als domicilis. També han pujat els requeriments fets a la Guàrdia Urbana en relació a la convivència. Uns requeriments que han incrementat un 68%. Velázquez, però, ha assegurat que el gruix d'avisos es van registrar sobretot els primers deu dies de confinament.L'intendent major ha volgut insistir que tot i les 17.000 denúncies, el compliment de la normativa de confinament per part de la població està sent "majoritari".

