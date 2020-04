Les famílies de 269 avis de residències catalanes ja han demanat emportar-se'ls a casa

Un total de 269 famílies han demanat ja emportar-se a casa usuaris de les residències de gent gran catalanes davant el nombre creixent de casos de coronavirus en aquests espais. Així ho ha informat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que no ha detallat quantes de les famílies sol·licitants han pogut rebre els seus familiars.Tal com explica el Homrani, "són trasllats complexos", tractant-se de persones amb una mitjana de 84 anys, un 90% del qual tenen altres patologies. Així i tot, el conseller ha insistit que se segueix treballant en la separació dels positius en Covid-19 de la resta de residents i en "reforçar" els equips de protecció individual pels auxiliars dels centres.Segons l'últim balanç, 702 usuaris de residències ha mort per Covid-19 , hi ha més de 1.600 diagnosticats, 283 hospitalitzats i 216 residències afectades. El Homrani ha admès que el de les residències és "el front més complicat" que estan gestionant des del seu departament.El conseller ha detallat alguns dels trasllats que s'han fet, ja sigui a Barcelona, on "es continuen buscant espais" conjuntament amb l'Ajuntament, o en altres municipis. Per exemple, s'han trasllat 52 residents d'un centre de Tarragona, 12 d'un altre de Balaguer o s'està habilitant una antiga residència d'Amposta amb 69 places per rebre residents positius o amb simptomatologia.A més, el conseller també ha explicat que s'han obert albergs en municipis com Manresa, Olot, la Seu d'Urgell o Lleida perquè hi puguin dormir professionals de residències i així "evitar desplaçaments i treballar conjuntament en la prevenció". Per aquest dimarts, està previst obrir l'alberg d'Altafulla i un centre hoteler de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor