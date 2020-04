Quim Torra esclata contra els qui es desplacen a les segones residències

El gerent de l’Hospital de Cerdanya ho diu amb paraules educades. Jo no. Em sembla un gest d’insolidaritat absolut marxar a les 2es residències, posant en perill el sistema sanitari. El confinament total no és una dèria de ningú, és la protecció del bé més comú, la salut, la vida https://t.co/CMBEZXSAwB — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 6, 2020



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explotat a xarxes socials contra els qui malgrat el confinament es desplacen a les segones residències. La reacció de Torra ha arribat com a resposta a una publicació d'un vídeo a Twitter per part de l'Hospital de la Cerdanya, en què el seu gerent criticava que el passat cap de setmana havia pujat el nombre de pacients no domiciliats a la comarca atesos al centre."El gerent de l’Hospital de Cerdanya ho diu amb paraules educades. Jo no. Em sembla un gest d’insolidaritat absolut marxar a les 2es residències", exclamava el president, qui demanava solidaritat tot afegint que el confinament era per la protecció del "bé més comú, la salut, la vida".Durant el confinament queda prohibit el desplaçament a les segones residències, i per això els Mossos han intensificat els controls des de l'inici de l'estat d'alarma . Així es volen evitar imatges com les de caps de setmana anterios, en què moltes famílies van aprofitar per anar a la Cerdanya, al Ripollès o al Pallars, malgrat les advertències de les autoritats, que reclamaven quedar-se a casa per evitar la propagació del virus."Les instruccions estan clares. Només es pot sortir de casa per qüestions molt concretes", recorden els Mossos. Aquestes són anar a comprar productes bàsics o medicaments, anar a treballar, a cuidar persones en situació de dependència o a passejar el gos.

