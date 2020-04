Dolors Sala, mare de Pep Guardiola, mor per coronavirus

La família del Manchester City sentim molt haver de comunicar el traspàs de na Dolors Sala Carrió, mare del Pep Guardiola a l’edat de 82 anys, per causa del coronavirus.



Tothom al Club vol manifestar el seu condol i acompanyar la família Guardiola en un moment tan dolorós. — Manchester City (@ManCityCatala) April 6, 2020

El meu condol a tot la família, una abraçada molt gran. Descansi en pau. https://t.co/RAJ7TvKIOT — Carles Puigdemont (@KRLS) April 6, 2020

Dolors Sala, mare de Pep Guardiola, ha mort a l'edat de 82 anys per coronavirus segons ha comunicat el Manchester City, l'equip que ara entrena el seu fill. En una piulada el club ha manifestat el seu "condol" per la pèrdua:Qui també s'ha fet ressò de la notícia ha estat l'expresident Carles Puigdemont que ha enviat una abraçada a tota la família.Fa pocs dies Guardiola va donar un milió d'euros per la lluita contra el coronavirus , que es va destinar a la compra de material sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor