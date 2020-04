Vols treballar a la campanya de la fruita durant dues setmanes? El camp necessita 25.000 treballadors

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert cinc borses de treball -una per demarcació i una altra per a la fruita dolça de les Terres de l'Ebre- per a la campanya agrària de la fruita que requereix, en total, 25.000 treballadors i que s'allargarà durant dues setmanes. La campanya s'ha vist afectada per l'epidèmia de coronavirus, i fa dies que els pagesos alerten que pot haver-hi manca de mà d'obra per recollir la fruita.Les persones que s'inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part de les borses de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) que serviran per cobrir contractacions de la campanya de recollida de la fruita d'aquest any. Aquestes borses es mantindran actives mentre sigui necessària la contractació de personal per a la campanya agrària del 2020.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que "fa setmanes que treballem per garantir que es pugui fer la campanya de la fruita".

