Dia Mundial de l'Activitat Física: com celebrar-lo en ple confinament?

📢 Avui és el Dia Mundial de l’Activitat Física 🏃‍♀️



Et convidem a celebrar-ho des de casa 🏡 fent activitat física per millorar la salut i el benestar:



🔹 Fes entre 30 i 60 minuts d’activitat física

🔹 Evita estar més de 2 hores asseguda

🔹 Fixa't una rutina diària#JoActuo 💪 pic.twitter.com/wzOyfqKCPm — Salut (@salutcat) April 6, 2020

Un any més, el 6 d'abril arriba el Dia Mundial de l'Activitat Física. Enguany, però, se celebra en mig del confinament total decretat pel coronavirus, i per això ens trobem davant l'obligació de celebrar-lo des de casa. Així i tot, qui diu que no podem fer exercici físic sense sortir al carrer?En motiu d'aquesta data, el Departament de Salut de la Generalitat ha compartit una sèrie de consells per mantenir l'activitat, així com diversos vídeos amb propostes d'exercicis aeròbics, de força, de mobilitat global i de propiocepció. En aquesta direcció, se'ns recomana fer exercici físic entre 30 i 60 minuts al dia, no asseure'ns més de dues hores seguides i establir-nos una rutina.La divulgació d'aquest contingut s'emmarca dins de la campanya " Gent activa des de casa! ", que té l’objectiu de donar a la ciutadania consells útils per mantenir un confinament actiu i més saludable davant la pandèmia del coronavirus, que obliga la població del país a quedar-se a casa per evitar el contagi de la malaltia i la saturació dels centres sanitaris.En aquesta línia Gerard Figueras, secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, explica que “si l’activitat física en situacions normals és una eina necessària de promoció de la salut, prevenció i control de les malalties, ara que hem de passar tot el dia a casa encara és més important dur-la a terme perquè desapareixen les rutines diàries i no disposes de l’espai natural per moure’t”.Perquè estar confinat no està renyit amb mantenir-nos en forma. Consulta aquí tots els exercicis i consellsper seguir-nos movent malgrat la prohibició de practicar esport a l'aire lliure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor