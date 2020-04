Cinemes catalans projecten la cartellera online per sobreviure a les pèrdues pel coronavirus

Les sales no es resignen i desenes de catalanes i espanyoles s'han unit en una plataforma: la Sala Virtual de Cine. Es tracta d'una iniciativa per a poder veure les pel·lícules i estrenes de la cartellera -paralitzada en la situació actual- a través dels dispositius mòbils i les televisions Smart TV. El sector de les sales de cinema intenta combatre la crisi generada pel coronavirus amb totes les seves armes. Les mesures de confinament i l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol deixa -com desenes d'altres sectors- els cinemes sense el seu públic, destinats a consumir contingut audiovisual a les plataformes.Les sales no es resignen i desenes de catalanes i espanyoles s'han unit en una plataforma: la Sala Virtual de Cine. Es tracta d'una iniciativa per a poder veure les pel·lícules i estrenes de la cartellera -paralitzada en la situació actual- a través dels dispositius mòbils i les televisions Smart TV. Podeu veure-la en aquest enllaç.

Els cinemes participants en aquesta iniciativa Foto: Sala Virtual



Aquesta pàgina web , establerta com a plataforma -i amb més serveis en un futur-, està habilitada per emmagatzemar estrenes de les sales de cinema . Tal com expliquen els seus impulsors, la Sala Virtual de Cine pretén convertir-se en una alternativa útil per als espectadors, assenyalant la difícil situació que es viurà en les pròximes setmanes en el sector .



La plataforma La plataforma també pretén convertir-se en una autèntica sala virtual de cinema, la més recent del mercat, i s'ha proposat aglutinar la participació de diferents sales, cadenes i circuits d'exhibició que operen



Les filmoteques també combaten la crisi



a tot l'Estat. Una de les incerteses del sector és com s'aniran estrenant les pel·lícules que ja estaven en postproducció i s'esperava que aterressin aquests mesos a les sales. Les distribuïdores fa setmanes que ho estan estudiant, amb el cas excepcional de Disney, que controla tota la línia de producció i disposa de plataforma pròpia. A través del canal 'Doré en casa' del seu compte de Vimeo (en aquest enllaç ho trobareu), la Filmoteca ofereix una pel·lícula que serà accessible pels espectadors durant tres dies fins que es programi la següent entrega. La idea de la iniciativa "no és crear una plataforma de cinema online a la carta, sinó convertir les llars dels espectadors en una nova pantalla de 'Cine Doré'" en aquest període de confinament domiciliari. La proposta va arrencar el passat diumenge amb '90 minutos' d'Antonio del Amo de l'any 1949. aglutinar la



La Filmoteca Espanyola donarà a conèixer pròximament el cicle 'Retrospectiva Doré' a la plataforma Filmin, una selecció de 65 títols que s'ha pogut veure al cinema Doré durant els darrers tres anys. La col·lecció està formada per films que van formar part de retrospectives d'autors internacionals com Marco Bellochio, Abel Ferrara, Chantal Akerman, Riza Azevedo, Peter Weir, Martin Scorsese, William Wyler, Kenji Mizoguchi, Sam Fuller, Barbet Schroeder, Alain Tanner, Federico Fellini, Lucrecia Martel i Andrew Dominik.



També s'inclou cicles temàtics com Así habla el amor, Política es comedia, Cineastas frente al espejo, El ojo femenino, 30 años del Doré; així com diversos títols de cicles de cinema espanyol dedicats a Antonio Moreno, Pedro Almodóvar, Manuel Gutiérrez Aragón, Carlos Saura, Francisco Regueiro, entre d'altres.

