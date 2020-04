Celebrar els 100 anys en temps de coronavirus

L'equip del centre, amb la Pilar. Foto: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Pilar Serra Colomer, veïna de Sant Joan de les Abadesses, ha celebrat el centenari del seu naixement aquest diumenge, 5 d’abri.l Ho ha fet a la Fundació Emma, de la qual n’és usuària, i al costat de l’equip de treballadors del centre, i de la seva directora, Mònica Rebollo.Malauradament, la situació actual no ha permès a la seva família acompanyar-la físicament, ja que des de fa quasi un mes s’ha restringit l’accés a la residència per aïllar la gent que hi viu de la Covid-19. Però sí que han pogut parlar-hi i veure’s gràcies a una videoconferència, un recurs que s’ha ofert a les famílies durant els dies de confinament.Com és habitual en aquests casos, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses havia de retre un homenatge i entregar una placa commemorativa a Pilar Serra, que s’ha hagut de posposar fins que hagi passat la pandèmia. Tot i això, l’alcalde, Ramon Roqué, l’ha trucada per felicitar-la en nom de tot el consistori.

