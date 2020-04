Barcelona arriba al límit d'incineracions i es faran enterraments temporals

L'Ajuntament de Barcelona ha avisat que està arribant al límit d'incineracions i per això es començaran a fer enterraments temporals de dos anys. del 54% al 78% d'incineracions i això ha provocat que augmentin tant els cadàvers en dipòsit com el temps d'espera per fer la cremació, que és d'entre 7 i 10 dies actualment, i l'objectiu és no superar el mes.En aquest escenari, la decisió és fer enterraments temporals de dos anys, moment en que es podran incinerar els cossos sense cost addicional. L'augment d'inhumacions obligarà a restringir l'acompanyament i no serà possible estar present als enterraments.El president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, argumenta que "l'espera no pot créixer indefinidament" i defensa que l'Ajuntament vol evitar demores "excessives", que ha situat en més allà d'un mes. Ha incidit que ara per ara no s'està en aquest escenari però que treballen amb la hipòtesi que això pugui passar si es continua incrementant el número de cossos en dipòsit a partir de dimecres.Per tant, s'incrementaran les inhumacions, on Badia ha afirmat que hi ha més marge i on ara per ara els serveis es fan amb els terminis habituals. Per poder assumir l'increment d'enterraments, el serveis funeraris augmentaran l'horari de treball i es reforçarà el personal. El regidor ha explicat que els Bombers s'havien ofert per donar-hi suport i que s'acceptarà aquesta resposta.Badia també ha explicat que la Generalitat ha acceptat la proposta del govern d'Ada Colau perquè el preu màxim d'un servei funerari bàsic a Barcelona no passi dels 2.500 euros mentre duri l'estat d'alarma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor