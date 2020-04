El Govern adverteix Sánchez que no validarà uns nous Pactes de la Moncloa si serveixen per «recentralitzar»

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que la Generalitat no accedirà a uns nous Pactes de la Moncloa - com ha proposat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez - si aquesta proposta pretén "recentralitzar" l'estat espanyol.Budó ha expressat aquesta consideració aquest dilluns en la roda de premsa diària del Govern i ha afegit que la Generalitat estaria disposada a estudiar la proposta de Sánchez si aquesta té per objectiu "rellançar" l'economia amb "cooperació" i de manera "concertada" amb Catalunya.Paal·lelament, el govern espanyol ha insistit en la roda de premsa d'aquest migdia en la necessitat de reeditar aquests nous pactes de la Moncloa. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha demanat responsabilitat i sentit d'estat a la resta de formacions polítiques i no ha entrat a valorar la negativa de Vox de subscriure un gran pacte de país.A preguntes dels periodistes sobre si aquest nou pacte inclou els partits nacionalistes, com va passar l'any 1977, Ábalos ha precisat que "el 1977 eren això, partits nacionalistes", diferenciant dels partits independentistes actuals. Tot i així, ha insistit que és una oferta oberta a tothom que s'hi senti interpel·lat.Des que va començar l'epidèmia de coronavirus a Catalunya ja són 619.681 els treballadors que han patit un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) al seu lloc de feina, segons dades anunciades aquest dilluns en roda de premsa pel conseller de Treball, Chakir El Homrani.El conseller ha xifrat en 883.943 els expedients presentats a Catalunya, el 96% amb arguments de força major. D'aquests, El-Homrani assegura que el 54% són d'empreses de sectors on la força major està justificada gairebé de manera automàtica, ja que han hagut d'aturar la seva activitat per ordre de les autoritats.La Generalitat ja ha resolt el 41% dels expedients, autoritzant-ne el 91% d'aquests de manera activa i el 3% per silenci administratiu. El 6% no han estat autoritzats al considerar que els motius de força major no estaven acreditats.El-Homrani ha expressat dubtes davant la capacitat de l'estat espanyol de garantir les prestacions d'atur de totes les persones que han estat acomiadades de forma temporal. Segons el conseller, el govern espanyol va xifrar en 600.000 les prestacions que es podrien assumir, una quantitat queja se supera comptant només els treballadors afectats a Catalunya.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que el Govern prepara un pla d'acció per potenciar l'acompanyament dels afectats per coronavirus que estan ingressats als hospitals. Un acompanyament que del departament planteja tan telemàtic om presencial, en funció dels casos.Vergés ha explicat que la intenció del Govern és que els familiars puguin acompanyar presencialment els malalts en el cas que aquests estiguin en les "últimes hores" de la seva vida. També es modificaran els protocols perquè les persones amb diversitat funcional puguin rebre visites cada quatre dies."Volem garantir que persones ingressades. estiguin on estiguin, puguin tenir contacte diari amb els seus familiars", ha defensat Vergés, argumentant que la tecnologia permet aplicar aquesta directriu.

