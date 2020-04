El País Valencià registra el menor nombre de casos de coronavirus en un dia des del 18 de març

El País Valencià ha registrat aquest dilluns el menor nombre de casos en un dia des del 18 de març. En les últimes 24 hores s'hi han registrat 150 nous casos i la xifra total s'enfila fins els 7.334. D'aquests, la demarcació de Castelló n'aglutina 869, la d' Alacant, 2.673, i la de València, 3.788.Si dissabte s'informava de 277 nous contagis i el diumenge hi havia 283 nous infectats, la setmana comença amb tan sols 150 nous pacients confirmats, la xifra més baixa des del 18 de març. D'aquests nous contagis, 17 s'han produït a la demarcació de Castelló, 46 a l'a d'Alacant i 87 a la de València.Fins ara, 1.188 professionals de la salut han donat positiu en coronavirus i 2.195 es troben en quarantena. Fins ara, 21.507 proves de detecció han tingut un resultat negatu i fins a 2.262 professionals s'han inscrit a les borses de voluntaris.Per ara, al País Valencià hi ha 1.909 pacients hospitalitzats, vuit més que el dia anterior. D'aquests, hi ha 384 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI), tres més que aquest diumenge. D'altra banda, 118 persones han rebut l'alta dels hospitals valencians en l'última jornada i la xifra segueix augmentant fins als 930 pacients recuperats.A més, entre el diumenge i avui dilluns, 24 persones han mort per coronavirus al País Valencià, pel que el nombre defuncions provocades per la Covid-19 s'eleva a 637, 166 dels quals en residències per a gent gran. Del total de morts, 70 han tingut lloc a Castelló, 269 a Alacant i 298 a València.

