Sanitat reivindica les mesures adoptades i es prepara per abordar la «fase de transició»

Arribar al pic de la corba, doblegar-la i derrotar el virus. Aquestes són les tres etapes que des de l'inici de la crisi ha delimitat el govern espanyol en la lluita contra el coronavirus. Aquest migdia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha donat per superat el pic de la corba i ha fet una crida a treballar per doblegar-la i començar a preparar "la fase de transició", una fase que ha de permetre la reactivació de certs sectors socials tenint en compte criteris de salut pública i econòmics. "Ens enfrontem a la major emergència sanitària en 100 anys i les dades ens diuen que les mesures adoptades han funcionat, però ni molt menys hem acabat", ha assegurat el ministre.Illa ha valorat les xifres de contagis, morts i altes del dia. El ministre ha dit que les UCI s'estan estabilitzant, malgrat que ha demanat prudència. "Les dades confirmen l'estabilització i alentiment de la pandèmia. Aquesta setmana l'objectiu és consolidar l'alentiment de nous casos", ha dit. Ja fa tres setmanes de l'estat d'alarma: a l'inici, l'increment de casos era del 20% i avui ha estat del 3%. "Les mesures han funcionat i han beneficiat al conjunt dels espanyols", ha reivindicat Illa, tot i dir que "alguns territoris" volien prendre diferents mesures. "Les dades ens porten a la conclusió que les mesures han beneficiat tots els ciutadans", ha dit. Illa ha insistit que el confinament total acaba el 8 d'abril i les mesures s'ajustaran en funció de les dades però en el marc de les restriccions anteriors al confinament total.Al seu torn, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha aprofundit en els detalls d'aquesta nova fase de "possible reactivació de sectors o activitats econòmiques. El ministre ha dit que es farà sota criteris de salut pública i econòmics. El govern espanyol, ha detallat, es troba en un "procés d'anàlisi" per preparar la "transició". "Es tindrà en compte la rellevància dels sectors en l'economia i l'impacte social, i també la possibilitat de mantenir la distància social en els sectors que es reactivin", ha apuntat Ábalos, que ha apuntat que la nova etapa necessitarà igual o més disciplina per part dels ciutadans. Per preparar l'etapa de transició, els criteris seran "la prudència, els criteris científics, el respecte a drets i llibertats i la previsió i capacitat d'anticipar-se".Illa ha explicat que les estratègies que s'estan dissenyant es basen en criteris científics i es decidiran d'acord amb les comunitats autònomes. El ministre ha explicat que caldrà fer molts tests de detecció del coronavirus. Fins ara, ha detallat Illa, se n'han fet 600.000, i el govern espanyol ha centrat esforços en produir tests PCR, els més precisos. Els tests, ha insistit el ministre, es fan d'acord als protocols i en un primer moment s'ha optat per fer-los en aquells espais de més incidència del virus, com ara els hospitals. Illa, però, no ha detallat quins criteris es seguiran per fer aquests tests massius que s'hauran de fer en la nova etapa de transició.El ministre ha insistit que a Espanya s’estan fent entre 15.000 i 20.000 tests diaris i que les empreses que en fabriquen ja han subministrat més de 600.000 unitats des que va començar la crisi. “Estem a la banda ampla de països que en fan”, ha dit. El titular de Sanitat ha detallat que els nous que s’han començat a distribuir a les comunitats autònomes serviran per fer un "cribatge ràpid, bàsicament d’anticossos” i que es faran servir en punts de “prevalença alta com hospitals i centres de gent gran”. Els tests, ha dit, permetran augmentar les proves PCR entre un 30 i un 40%.

Durant aquestes tres setmanes s'han pres 34 ordres, que ha detallat el ministre. El primer bloc, un reforç del sistema de salut. La primera mesura va ser "funcionar com un únic sistema de salut" i posar a disposició la sanitat privada de la sanitat pública. També es van posar a disposició de les comunitats autònomes de 70.000 treballadors per al sistema de salut i nous espais.

Un segon bloc ha estat el proveïment de material sanitari. En les últimes tres setmanes s'han fet compres de productes sanitaris per valor de 845 milions d'euros i s'ha activat la producció nacional de tests, equips de protecció individual i respiradors. Avui s'ha autoritzat el projecte de producció de respiradors 3D al consorció de la Zona Franca. El tercer àmbit d'ordres és en l'àmbit d'informació i dades sobre la crisi. Illa ha subratllat l'esforç de "millora" en aquest àmbit i ha admès que hi ha "marge de millora". "S'ha fet un esforç però encara hi ha un marge que serà rellevant en les etapes de transició", ha dit el ministre.

L'últim capítol de mesures fa referència a les residències d'avis, un dels col·lectius més vulnerables. Illa ha explicat que abans de l'estat d'alarma es va dictar un protocol sobre com abordar la crisi en l'àmbit de les residències

Espanya ha superat aquest dilluns els 13.000 morts per coronavirus i arriba ja a més de 135.000 contagis. En les últimes 24 hores el nombre de morts al total de l'Estat ha caigut fins als 637, la xifra més baixa des del 24 de març, fa dues setmanes. L'increment contagis també es continua reduint, amb 4.273 nous positius. Pel que fa al nombre de pacients de l'UCI, ja n'hi ha 6.931, mentre que el nombre de persones que han superat la malaltia continua augmentant i arriba a les 40.437.Com de de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori més afectat per l'epidèmia. A dia d'avui hi ha registrades 38.723 persones infectades i ja hi ha hagut 5.136 morts i 17.322 persones recuperades. Catalunya, el segon territori més afectat, registra 26.824 contagis i 2.760 morts, mentre que 10.088 persones han superat la malaltia.La doctora María José Sierra ha detallat que hi ha hagut un increment del 3% de nous casos respecte a ahir, fet que suposa una tendència descendent que dia a dia es va confirmant, com també es pot veure en l'evolució de casos hospitalitzats i ingressats a l'UCI. També s'observa una reducció en el nombre de reproducció del virus, i això és molt bon indicador. Tot i així, Sierra ha demanat deixar que passin dies per "consolidar" aquesta informació. A preguntes dels periodistes, la doctora ha xifrat en 19.400 els casos de sanitaris infectats, i ha dit que la gran majoria estan seguint un tractament domiciliari i només un 10% han estat ingressats.

