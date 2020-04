Salut prepara un pla perquè els ingressats per coronavirus tinguin contacte diari amb la família

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que el Govern prepara un pla d'acció per potenciar l'acompanyament dels afectats per coronavirus que estan ingressats als hospitals. Un acompanyament que del departament planteja tan telemàtic om presencial, en funció dels casos.Vergés ha explicat que la intenció del Govern és que els familiars puguin acompanyar presencialment els malalts en el cas que aquests estiguin en les "últimes hores" de la seva vida. També es modificaran els protocols perquè les persones amb diversitat funcional puguin rebre visites cada quatre dies."Volem garantir que persones ingressades. estiguin on estiguin, puguin tenir contacte diari amb els seus familiars", ha defensat Vergés, argumentant que la tecnologia permet aplicar aquesta directriu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor