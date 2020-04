Casillas proposa a Iniesta i Puyol un partit benèfic per als afectats del coronavirus

Resulta gracioso pero a mi me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA. https://t.co/0KVbbwEvN1 — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2020

Iker Casillas ha proposat a través de xarxes socials organitzar un partit benèfic per a les famílies necessitades i afectades pel coronavirus. L'excapità de la selecció espanyola proposa un retrobament dels integrants de la generació daurada del combinat, bicampió d'Europa i campió del món entre el 2008 i el 2012.Per a anunciar-ho, l'exporter del Reial Madrid i del Porto ha replicat les respostes d'Andrés Iniesta i Carles Puyol a un vídeo publicat a Twitter en què el perfil de la Lliga lloava el joc de l'exblaugrana Xavi. A les imatges, la Lliga afirmava que "veure jugar a Xavi era deliciós", paraules que els seus dos excompanys corrobovoraven amb les seves respostes.Després que Puyol i Iniesta hi repliquessin, l'últim de fer-ho ha sigut el mateix Casillas, qui es va enfrontar en desenes de partits contra el millor Barça de la història. Després de referir-se al joc de Xavi exclamant "quins nassos", l'exporter ha comentat que "quan aquest malson passi", s'haurien de reunir els jugadors "mítics" per jugar un clàssic que ha qualificat de vintage. La recaptació, tal com conclou el missatge, aniria destinada a la gent necessitada.

