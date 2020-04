Mor Alfonso Cortina víctima del coronavirus

Alfonso Cortina, expresident de Repsol i de la immobiliària Colonial, ha mort als 76 anys víctima d'el coronavirus. Cortina ha mort en un hospital de Toledo, on va ser ingressat amb símptomes de Covid-19. L'empresari posseïa vinyes i un celler a la zona.Germà del també empresari Alberto Cortina i cosí d'Alberto Alcocer, els coneguts com els Albertos, Alfonso Cortina era enginyer industrial i economista. Va començar la seva carrera empresarial en el Banc de Biscaia.Va ser nomenat el 1996 president de Repsol pel Govern del Partit Popular de José María Aznar, rellevant en el lloc Óscar Fanjul.Amb Cortina al capdavant, es va completar la privatització de la petroliera, un procés que s'havia iniciat el 1989, i es va formalitzar la compra de l'argentina YPF per més de 15.000 milions de dòlars, fins que va ser expropiada en 2012 pel Govern de Cristina Fernández de Kirchner. Alfonso Cortina es va mantenir a la presidència de Repsol fins al 2004, quan va ser substituït per Antonio Brufau.També va ser president de la immobiliària Colonial, així com directiu de Grup Recoletos o Mutua Madrileña, entre altres grans companyies. A més, va ser el màxim representant de la firma de capital risc Texas Pacific Group (TPG) al mercat espanyol.

