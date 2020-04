El Consell d'Europa insta a «no discriminar» en l'alliberament temporal de presos pel coronavirus

La comissària de Drets Humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatovic, ha reclamat als estats membres de la UE que busquin “alternatives” a l’empresonament i insta a “no discriminar” entre els presos. Dies enrere, el ministre de l'Interior espanyol, Grande Marlaska, afirmava que "no està prevista la possibilitat" que els presos polítics catalans passin el confinament a casa. En un comunicat, Mijatovic demana especial atenció per la gent gran i amb problemes de salut a les presons, així com aquells condemnats per delictes no violents. En aquesta direcció, apunta que la disminució de la població reclusa “és imprescindible a tot Europa” per evitar un contagi massiu i reduir la pressió sobre el personal penitenciari.D’altra banda, la comissària també ha descrit com a “imprescindible” que els defensors dels drets humans, activistas i periodistas detinguts siguin alliberats de manera “inmediata i incondicional”. En aquest sentit, també insta als estats que adoptin un pla de crisi “humà i integral” a les presons, amb l’objectiu de garantir els recursos en la lluita contra el coronavirus.

