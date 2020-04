La Cambra situa Espanya a la cua en la resposta dels estats a la pandèmia

La Cambra de Barcelona ha fet una anàlisi de la resposta dels diversos estats a l'hora de combatre els efectes de la pandèmia. Concretament, ha estudiat el paquet de mesures adoptades pels governs d'Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Dinamarca, el Regne Unit i els Estats Units. Segons l'entitat cameral, les mesures anunciades pel govern espanyol el 31 de març faciliten l'ajornament de les cotitzacions socials i de deutes a la Seguretat Social per part d'autònoms (si es compleixen determinats requisits), el quadre comparatiu deixa clar que l'estat espanyol no ha actuat amb prou decisió en àmbits de la despesa i de la reducció temporal de la pressió fiscal.Alemanya, França, Bèlgica, Dinamarca o el Regne Unit han assumit en determinades condicions una fracció dels salaris de les empreses per evitar un augment sensible de la desocupació i el tancament o l'endeutament excessiu de les empreses un cop se superi l'estat d'alarma. La Cambra, que ha alertat en repetides ocasions sobre la gravetat de la situació i la necessitat d'adoptar mesures urgents, considera que l'executiu central hauria d'estudiar aquesta opció.Pel que fa a la pressió fiscal, tots els països analitzats (vegeu quadre), tret d'Itàlia, han adoptat mesures més flexibles de cara a ajornar i suspendre temporalment el pagament dels impostos. La Cambra admet que l'elevat endeutament d'Espanya no ho facilita, però reclama mecanismes per reduir la pressió fiscal.El quadre elaborat segmenta en cinc blocs diferents les mesures adoptades segons a qui van dirigides. Concretament, distingeix entre les polítiques econòmiques dirigides a totes les empreses, les que afecten pimes i autònoms, les d'àmbit laboral, les de tipus sanitari i les específiques a determinats sectors de l'economia. Només s'inclouen les polítiques econòmiques que afecten directament les empreses, deixant de banda mesures que repercuteixen sobre els particulars.El govern de Pedro Sánchez ha aprovat mesures addicionals de despesa, com la prestació extraordinària a autònoms (70% de la base reguladora) durant un mes, tot i que amb condicions restrictives, l'eliminació de la contribució mínima per rebre una prestació d'atur en cas d'ERTO i l'increment de la prestació per aquells treballadors en quarantena o infectats. La Cambra de Barcelona les considera insuficients en comparació a les polítiques d'altres països.Pel que fa a autònoms i pimes, tret d'Itàlia, tots els països del quadre han aprovat mesures de suport als autònoms més generoses en quantitat, durabilitat i aplicant criteris d'elegibilitat menys restrictius. Per exemple, Alemanya posa a disposició una transferència d'entre 9.000 a 15.000 euros per autònoms i microempreses sense quasi condicionants. A França, tot i ser més restrictiva, l'ajut pels autònoms més afectats se situa en 3.500 euros.Una altra mesura important ha estat assumir una fracció dels salaris dels treballadors de les empreses. Això evita que les empreses recorrin a ERTO o acomiadaments. A Dinamarca, en les empreses que volen reduir la plantilla en més d'un 30%, l'Estat garanteix el pagament del 75% del sou els propers 3 mesos. El Regne Unit aplica una mesura similar i cobreix el 80% del sou a aquells treballadors que no poden treballar pel confinament però que segueixen tenint un contracte amb l'empresa.L'executiu espanyol ha aprovat algunes mesures sobre l'ajornament temporal de la pressió fiscal, com la pròrroga d'impostos (fins a 30.000 euros en aquelles empreses que van facturar menys de 6 milions d'euros el 2019) i de les cotitzacions socials pels autònoms (en alguns casos) entre maig i juliol del 2020, així com l'exoneració de fins al 100% de les cotitzacions a les empreses que hagin presentat un ERTO. Però la Cambra de Comerç ho considera isuficient.A Alemanya, la base impositiva d'alguns pagaments anticipats per empreses i autònoms es pot reduir si es preveu una caiguda d'ingressos i salaris durant el 2020. Al Regne Unit, l'impost sobre la propietat se suspèn durant un any a Anglaterra en els sectors de l'oci, el comerç minorista, l'hostaleria i els negocis de caràcter sanitari.Sobre el pagament d'impostos, per exemple, a Alemanya totes les empreses que demostren (sense evidència detallada) que s'han vist afectades pel coronavirus, poden ajornar els pagaments d'IVA, cotitzacions i impost de societats fins a finals del 2020. A França, totes les empreses poden diferir el pagament de l'impost de societats i les cotitzacions durant tres mesos. A Bèlgica i Dinamarca s'ha aprovat diferir el pagament de l'IVA i les cotitzacions socials de totes les empreses.En relació a les mesures de liquiditat, l'estat espanyol ha aprovat fons de liquiditat de 100.000 milions d'euros, el que suposa aproximadament el 8% del PIB espanyol. Del primer paquet de 20.000 milions ja se'n coneixen les condicions, 10.000 aniran destinats a pimes i autònoms i l'Estat avalarà el 80% de les operacions. Dels 10.000 restants, la garantia serà del 70% en el cas de nous préstecs i del 60% per la renovació de crèdits ja existents.A la majoria de països europeus, la quantitat ha estat superior com a percentatge del PIB. En el cas d’Alemanya i el Regne Unit, el volum dels crèdits aprovat representen aproximadament un 13,5% i un 15% del PIB, respectivament. A França, Bèlgica i Dinamarca suposen el 12,4%, 10,6% i el 8% del PIB a cada país.

Comparació mesures econòmiques crisis coronavirus by naciodigital on Scribd

