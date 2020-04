Tens una mascota? Aquests són els animals que poden contagiar-se de coronavirus

Els humans podrien transmetre el coronavirus a gossos, gats i fures, tal com apunta el Ministeri de Sanitat espanyol en un document cientificotècnic sobre el virus. Així i tot, no s'ha confirmat que la transmissió pugui produir-se d'animals domèstic a persones.Sanitat ha arribat a aquesta conclusió després de detectar-se símptomes respiratoris i digestius en dos gossos a Hong Kong i d'un gat a Bèlgica. En tots els casos, les mascotes vivien amb una persona afectada per la Covid-19. Al zoo de Nova York, un tigre ha donat positiu a la prova de detecció del virus. Tal com explica l'informe, s'han observat infeccions en vies respiratòries de gats i fures, però també "amb molta menor intensitat" en gossos. Per això, podria existir la transmissió d'humans cap a aquests animals "de forma ocasional".En animals com gallines, porcs o ànecs, de moment no s'ha aconseguit observar afectacions pel virus després d'experiments. En aquesta direcció "tot apunta" que el contagi es dóna a través del contacte directe amb els animals o les seves secrecions.En estudis realitzats amb animals infectats per virus semblants, s'ha observat com les cèl·lules més afectades estaven relacionades amb l'aparell respiratori i les vies gastrointestinals. Això podria indicar que la transmissió d'animals a humans, si es donés, podria arribar a través de secrecions respiratòries o material procedent de l'aparell digestiu.

Document científicotècnic sobre el coronavirus by naciodigital on Scribd

