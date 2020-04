La xifra de morts diaris a Espanya baixa al nivell de fa dues setmanes

Espanya ha superat aquest dilluns els 13.000 morts per coronavirus i arriba ja a més de 135.000 contagis. En les últimes 24 hores el nombre de morts al total de l'Estat ha caigut fins als 637, la xifra més baixa des del 24 de març, fa dues setmanes. L'increment contagis també es continua reduint, amb 4.273 nous positius. Pel que fa al nombre de pacients de l'UCI, ja n'hi ha 6.931, mentre que el nombre de persones que han superat la malaltia continua augmentant i arriba a les 40.437.Com de de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori més afectat per l'epidèmia. A dia d'avui hi ha registrades 38.723 persones infectades i ja hi ha hagut 5.136 morts i 17.322 persones recuperades. Catalunya, el segon territori més afectat, registra 26.824 contagis i 2.760 morts, mentre que 10.088 persones han superat la malaltia.La doctora María José Sierra ha detallat que hi ha hagut un increment del 3% de nous casos respecte a ahir, fet que suposa una tendència descendent que dia a dia es va confirmant, com també es pot veure en l'evolució de casos hospitalitzats i ingressats a l'UCI. També s'observa una reducció en el nombre de reproducció del virus, i això és molt bon indicador. Tot i així, Sierra ha demanat deixar que passin dies per "consolidar" aquesta informació.La policia espanyola ha tornat a lamentar que hi ha pacients de coronavirus que es fuguen dels hospitals. "Són conductes irresponsables i inexplicables, que ens obliguen a actuar contrarellotge", ha criticat el comissari principal, José García Molina. En les últimes 24 hores, la policia espanyola ha detingut 81 persones, un increment del 6,4% respecte el dia anterior. També s'han posat 4.803 noves sancions, que suposa un increment del 5%. Molina també ha alertat, un dia més, del risc de virus informàtics arran del teletreball i l'increment de l'ús d'internet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor