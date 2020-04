Iceta defensa que els presos polítics puguin passar el confinament a casa

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta no entén l'actuació "preventiva" del Tribunal Suprem per privar als presos polítics de passar el confinament a casa. A més, també considera innecessari l'advertiment sobre possibles conseqüències penals als membres de les juntes de tractament de les presons que aprovessin la concessió.Així ho ha manifestat als micròfons de Radio 4, on el líder socialista ha ofert una entrevista. A més, Iceta considera que no s'han de fer distincions entre presos i que els que tenen el 100.2, com els líders independentistes, també es poden acollir al confinament a casa.En aquesta direcció ha apuntat que no entén per què el Tribunal es va pronunciar de manera preventiva abans que els juntes de tractament decidissin quins presos podien confinar-se a les seves respectives llars. Tal com recorda el líder socialista, tots els reclusos de tercer grau poden passar el confinament fora de la presó, així com els que treballaven, com és el cas dels presos polítics catalans.En aquest context, el primer secretari del PSC ha citat el reglament penitenciari tot assegurant que els presos independentistes "no han de ser tractats d'una manera i la resta d'una altra". A més, insta el Departament de Justícia a proposar com cada pres ha de complir les seves obligacions "en un context tan especial com aquest".A la mateixa entrevista, Miquel Iceta ha volgut deixar el procés i les eleccions a Catalunya en un segon pla, i situa el sistema sanitari i l'economia com a prioritat. També ha aprofitat per criticar les paraules de Quim Torra, qui va demanar que es tornessin les competències a Catalunya. Contra aquestes paraules, el líder del PSC no ha dubtat en afirmar que "en té més de les que tenia", tot afegint que ara té la sanitat privada i les residències "sota el seu comandament".

