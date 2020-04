RAC1 i Catalunya Ràdio es disparen a l'últim EGM

Bons temps per a la ràdio. L'audiència continua a l'alça, especialment a Catalunya Ràdio, l'emissora que ha registrat la major crescut coincidint amb l'extensa cobertura de la llevantada Gloria.



Són dades d'última onada de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que tornen a donar el liderat a RAC1. L'emissora del Grupo Godó registra 902.000 oients diaris, la qual cosa representa el seu tercer millor registre històric –i, de fet, el tercer més alt assolit per qualsevol emissora a Catalunya–, per darrere dels 971.000 oients de l'abril del 2018 i els 961.000 del desembre del 2017. En comparació amb l'abril de fa un any, RAC1 ha guanyat 37.000 oients.



Per la seva banda, Catalunya Ràdio augmenta la seva audiència en 103.000 oients, de manera que actualment, cada dia escolten Catalunya Ràdio 665.000 persones. L'emissora creix un 18% respecte l'onada anterior, en un moment que la ràdio generalista ha pujat un 5%.



El tercer lloc torna a ser per a la Cadena SER, que baixa de 332.000 oients a 312.000.

Les dades, fetes públiques aquest dilluns, recullen l'audiència entre el 8 de gener i el 17 de març, i per tant no inclouen el registre durant el confinament. Per ara no es preveu que l'EGM reculli aquest període atès que la segona onada s'ha hagut de cancel·lar justament per la impossibilitat de realitzar les enquestes durant l'estat d'alarma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor