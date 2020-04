Així podem saber si els Aznar estan o no a la seva segona residència a la platja

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Abans que es decretés l'estat d'alarma hi va haver molta controvèrsia sobre si calia o no tancar Madrid. El cap de setmana del 14 i 15 de març molts habitants de la capital de la capital espanyola van "fugir" a les seves segones residències del País Valencià o Andalusia, preocupant les autoritats locals. Un d'ells van ser els Aznar. Es va negar des del seu entorn que fos cert, però després s'ha sabut que sí, que a finals d'aquella setmana José María Aznar i Ana Botella van marxar a la costa de Màlaga, on tenen un xalet, i s'hi estaran de forma indefinida malgrat que durant aquests dies ha mort la nonagenària mare de l'expresident espanyol.Ho explicava El Mundo en un reportatge que era tota una rentada d'imatge. La forma de saber que són a casa? Quan són a la seva segona residència a la platja, els Aznar hissen la bandera espanyola que tenen al jardí. Com feia la reina d'Anglaterra al Palau de Buckingham, vaja.

