Més de 10.000 persones ja han estat donades d'alta per coronavirus a Catalunya

Dades positives per a l'esperança en la lluita contra el coronavirus a Catalunya. Un total de 10.088 pacients de coronavirus que ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia. En les últimes hores s'han comptabilitzat 560 persones que han superat la malaltia.A més, aquest diumenge s'ha registrat la nova xifra més baixa de morts per coronavirus de l'última setmana, superant el rècord que era d'ahir dissabte. El Departament de Salut ha comptabilitzat 123 noves víctimes mortals en les 24 hores, elevant el número total a 2.760 persones.Entre els dos dies de cap de setmana s'han detectat 792 positius nous de SARS-CoV-2 a Catalunya, una de les xifres més baixes de l'última setmana, la més crítica. Des de l'inici de la pandèmia, el territori català ha sumat un total de 26.824 infectats. 4.144 d'aquests són professionals sanitaris.Arran de l'aixecament del perímetre policial que blindava la conca d'Òdena, el Departament de Salut ja ha informat que no facilitarà més dades específiques dels efectes de la pandèmia a la zona.

