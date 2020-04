El govern espanyol envia 180.000 tests de diagnòstic ràpid de coronavirus a Catalunya

El govern espanyol preveu enviar 180.000 tests de diagnòstic ràpid d'anticossos a Catalunya. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat en roda de premsa que les comunitats autònomes rebran entre aquest diumenge i el dilluns 1.029.600 proves ràpides per detectar el coronavirus. Catalunya és la segona comunitat que més en rep, precedida només per Madrid, que tindrà 206.400 tests.Segons Illa els tests s'hauran d'aplicar d'acord amb el protocol establert, que indica que s'han d'utilitzar "com a complement dels tests PCR". L'estratègia del ministeri de Sanitat és que principalment serveixin per a fer un cribratge ràpid en llocs amb una alta prevalença de covid-19, com és el cas d'hospitals i residències.Ara per ara, Espanya està fent entre 15.000 i 20.000 tests PCR al dia, segons Illa, i s'està treballant per augmentar "de forma considerable" la xifra, "garantint una producció nacional tant de PCR com de tests ràpids".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor