Itàlia registra la dada més baixa de morts per coronavirus de les darreres tres setmanes

Itàlia ha registrat aquest diumenge un total de 128.948 casos positius per coronavirus i 15.887 morts des de l'inici de la crisi sanitària. L'últim balanç proporcionat per Protecció Civil indica, però, que el nombre de nous morts, 525, és el menor des del passat 19 de març.El balanç també confirma un total de 21.815 altes, 819 en les últimes hores, respecte a les 1.238 recuperacions registrades dissabte."No hem de baixar la guàrdia. És essencial que seguim quedant-nos a casa i sortir només per necessitat", ha declarat el cap de departament de Protecció Civil, Angelo Borrelli, que ha subratllat de totes maneres "les bones notícies" sobre la tendència descendent.

