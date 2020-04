El Regne Unit allibera 4.000 presos pel coronavirus

El govern britànic posarà en llibertat 4.000 presos de centres penitenciaris d'Anglaterra i Gal·les per contenir la propagació del coronavirus, que ja ha deixat gairebé 50.000 contagis i gairebé 5.000 morts al país. Una de les zones més vulnerables de l'expansió de la pandèmia en terres britàniques eren precisament les presons, amb persones molt vulnerables als efectes del coronavirus.



Els presos designats per a ser alliberats compleixen diversos criteris: són tots de baix risc, els queden menys de dos mesos per complir la seva condemna i tots ells seran vigilats amb turmelleres electròniques per identificar la seva posició. Així ho ha explicat el Ministeri de Justícia del Regne Unit.

The Justice Secretary @RobertBuckland warning that there could be an "explosive outbreak of COVID-19" in prisons in England and Wales. That's why he plans a "phased programme of controlled release" of up to 4,000 prisoners who have only 2 months left of their custodial term. pic.twitter.com/qXMKiro8PA