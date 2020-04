A presó dos homes per robar en dues farmàcies de Barcelona en ple confinament

El lladre de la farmàcia de Nou Barris també va ferir de caràcter lleu una treballadora de la farmàcia perquè la va empentar amb violència per robar la caixa.

Dos homes han ingressat a presó aquest diumenge després de passar a disposició judicial per robar amb violència en dues farmàcies de Barcelona aquest divendres. Un d'ells va assaltar un establiment de Nou Barris, on va arrencar una caixa registradora i va ferir dos agents, un dels quals està de baixa per l'agressió.L'assaltant, de 42 anys i de nacionalitat espanyola, va ser enxampat quan fugia corrent de la farmàcia per dos mossos del grup de Robatoris Violents que vigilaven l'entorn de l'establiment en el marc del dispositiu Oris. L'altre robatori de divendres va tenir lloc en una farmàcia del barri de Trinitat Vella i el lladre va ser arrestat poc després.

