Mémora multiplica per 5 els serveis funeraris a Barcelona i per 7 a Madrid

La demanda dels serveis de la funerària Mémora s'ha multiplicat per 5 a la ciutat de Barcelona i per 7 a la ciutat de Madrid arran de la crisi sanitària del coronavirus, ha afirmat el director de Comunicació i Relacions Institucionals de Mémora, Fernando Sánchez Tulla.En una entrevista a Europa Press, ha explicat que en aquests moments només ofereixen serveis funeraris amb "el mínim imprescindible", perquè no es poden celebrar ni vetlles ni cerimònies en els tanatoris. Les tarifes, afegeix, segueixen sent les mateixes.Sánchez ha distingit entre els casos de Madrid i de Barcelona: a la capital espanyola "la demanda ha crescut massa ràpid" i hi ha problemes amb la cremació i els enterraments, mentre que a Barcelona s'han anticipat per evitar col·lapses."El que hem après de Madrid, amb el delay que hi ha en el temps quan està arribant, per exemple, a Barcelona, és aprendre dels problemes que hi ha hagut en aquesta ciutat i intentar ser previsors", ha dit.Per això es va activar un gran dipòsit en el tanatori de Collserola a Barcelona, amb la finalitat d'acollir els difunts "el temps que sigui necessari fins que puguin sortir cap a destinació final, que és cementiri o crematori".

