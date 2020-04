VÍDEO Steven Spielberg presenta pel·lícules clàssiques i gratuïtes per al confinament

Centenars d'iniciatives inunden Internet per seguir distraient la societat d'un confinament llarg i difícil per la crisi del coronavirus. Els catàlegs de les plataformes estan plens de sèries, les estrenes s'acumulen, museus que permeten visites en línia o milers de músics que comparteixen la seva música a través de les xarxes socials.El director de cinema Steven Spielberg i l'American Film Institute han volgut sumar-se a la gran multitud d'iniciatives, després que els Estats Units decretés confinaments parcials i es convertís en l'epicentre mundial de la pandèmia de la Covid-19. Spielberg ha presentat una pel·lícula clàssica de Hollywood, El Mag d'Oz, que serà un títol de la llarga llista que l'AFI permetrà veure en obert, gratuït i online durant el confinament. Així doncs, aquesta iniciativa copia altres com la Filmoteca de Catalunya, la Filmoteca Espanyola o altres institucions cinematogràfiques de tota Europa.

