L'alcaldessa de Vic dona positiu per coronavirus

Gràcies a tots els que us i ens cuideu. No abaixem la guàrdia i ara més que mai: #QuedatACasa. Gràcies companyes i companys que heu estat al peu del canó físicament, on no he pogut estar, per ser positiva de #coronavirus. Mai s’oblidarà tanta generositat. — Anna Erra 🎗 (@Anna_Erra) April 5, 2020

L'alcaldessa de Vic Anna Erra ha donat positiu per coronavirus. Tal com ha anunciat a través d'una piulada, Erra remarca que cal quedar-se a casa i transmet un agraïment a tots els que "us i ens cuideu". Ja fa dies que l'alcaldessa es va fer el test i ha tingut símptomes lleus de Covid-19. Com la resta de casos, ha estat confinada a casa en quarantena per prevenció.Erra afirma que no ha pogut estar "al peu del canó físicament" per aquesta situació. Tot i això, el confinament no ha impedit que hagi pogut desenvolupar les seves tasques telemàticament. Així ho declaraven des del Consorci Hospitalari de Vic (CHV): "gràcies al posicionament de l'alcaldia" s'ha pogut disposar de reguladors d'aire al nou pavelló Vic Salut, situat al Castell d'en Planes, per acollir pacients de coronavirus. De fet, aquest dilluns es farà el ple municipal telemàticament.

