El govern espanyol avisa d'una major intervenció en l'economia davant la crisi del coronavirus

El govern espanyol considera que haurà de realitzar una major intervenció en l'economia a conseqüència de la crisi causada pel coronavirus. La paralització de l'activitat laboral durant l'estat d'alarma ha tingut un fort impacte en l'economia segons ha afirmat el ministre de Transports, José Luis Ábalos, qui ha assegurat que serà necessari que "els governs assumeixen un paper més actiu".Ábalos ha fet aquestes valoracions durant la compareixença amb altres ministres, i ha assegurat que "no és només una apreciació personal o del govern, és un diagnòstic estès fins i tot des de les tribunes ideològiques del liberalisme", i ha afegit que les decisions que està prenent l'executiu no són "capritxoses o arbitràries".En l'àmbit de l'economia, ha indicat que el govern espanyol "pràcticament ha hagut d'aturar l'activitat econòmica per protegir la salut". "Hem practicat una operació quirúrgica a l'economia mitjançant la hibernació de les activitats no essencials per mantenir els treballs imprescindibles, per mantenir les constants vitals", ha exemplificat.El ministre també ha reconegut que és "evident" que aquesta crisi tindrà "costos". Per això ha insistit que la tasca de l'executiu serà "minimitzar aquests costos i fer-ne un repartiment just entre activitats, sectors econòmics, sectors socials i generacions".

